«Ростов» — ЦСКА: все голы матча
ЦСКА в гостевом матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 3:1. Два мяча армейцы забили в первом тайме: на 8-й минуте отличился Яка Бийол, на 36-й минуте гол забил Федор Чалов.
Хозяева поля отыграли один мяч во второй половине, на 54-й минуте — гол на счету Данила Глебова.
Третий гол ЦСКА на 89-й минуте забил Константин Марадишвили.
Бийол, 8-я минута
?? Так выглядит эффект Влашича. Голевой навес — искусство. pic.twitter.com/eywMRU8WOK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021
Чалов, 36-я минута
Чалов вернулся на позицию форварда и сразу забил. Ух какой удар в касание ?? pic.twitter.com/GyIQQo20EU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021
Глебов, 54-я минута
? Мухин заснул и превратил активный офсайд Баштуша в пассивный. Гнев Акинфеева — жесть. pic.twitter.com/0iDu1ZBWcB— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю