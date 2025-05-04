«Ахмат» — ЦСКА: Самородов сравнял счет

«Ахмат» сравнял счет в матче против ЦСКА в 27-м туре РПЛ — 1:1.

На 33-й минуте после углового забил Максим Самородов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.