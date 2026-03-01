В «Динамо» рассказали о роли Газзаева в консультативном совете клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ» о работе Валерия Газзаева в консультативном совете клуба.

«У нас есть консультативный совет, в котором состоят авторитетные болельщики «Динамо». С определенной периодичностью мы проводим заседания. На них мы в основном рассматриваем вопросы стратегического развития. Валерий Георгиевич контактировал с Роланом Гусевым. Об их взаимодействии лучше спросить у главного тренера», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» набрало 24 очка за 19 матчей и идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

