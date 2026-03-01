Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

1 марта, 20:02

В «Динамо» рассказали о роли Газзаева в консультативном совете клуба

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ» о работе Валерия Газзаева в консультативном совете клуба.

«У нас есть консультативный совет, в котором состоят авторитетные болельщики «Динамо». С определенной периодичностью мы проводим заседания. На них мы в основном рассматриваем вопросы стратегического развития. Валерий Георгиевич контактировал с Роланом Гусевым. Об их взаимодействии лучше спросить у главного тренера», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» набрало 24 очка за 19 матчей и идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Павел Пивоваров
Читайте также
В Иране пригрозили «открыть врата ада» для США и Израиля
В СК предложили ввести полную конфискацию имущества для коррупционеров
Конфликт в Иране приводит к политическим и экономическим проблемам. Что пишут СМИ
МВД возбудило уголовное дело против футбольного судьи Фисенко
Судьи испортили рестарт чемпионата России, президент РПЛ уже потребовал найти новые офсайдные линии. Что будут делать с арбитрами
Украинским спортсменам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026
Популярное видео
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Балтика», «Краснодар» — «Ростов», «Сочи» — «Спартак» и другие матчи
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
19-й тур РПЛ: лимит ВАР-вмешательств превышен в 6 раз
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AleSSio87

    осталось гинера в президенты поставить и будет Динамо полное счастье

    01.03.2026

  • lvb

    Таки "Золотой" ноне для "Динамо" всего лишь "авторитетный болела"? Вау, этт круто. Гусев таких советчиков должен сразу гнать в шею. Представляю шо там насоветовали Лева со Степашкой)). Нет человека в ТШ.. ну и нафиг такой советчик)))

    01.03.2026

  • Dexterous

    Псина - в каждой бочке затычка. Прям как я со своими гениальными комментариями.

    01.03.2026

    • «Ахмат» — ЦСКА: грозненцы ведут в счете после первого тайма

    Гол Самородова принес «Ахмату» победу над ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 19 13 4 2 39-13 43
    2
    		 Зенит 19 12 6 1 35-12 42
    3
    		 Локомотив 19 11 7 1 41-24 40
    4
    		 ЦСКА 19 11 3 5 30-18 36
    5
    		 Балтика 19 9 8 2 24-8 35
    6
    		 Спартак 19 9 5 5 29-25 32
    7
    		 Ахмат 19 7 4 8 23-25 25
    8
    		 Динамо 19 6 6 7 31-26 24
    9
    		 Рубин 19 6 5 8 17-24 23
    10
    		 Акрон 19 5 6 8 22-28 21
    11
    		 Ростов 19 5 6 8 16-22 21
    12
    		 Динамо Мх 19 4 6 9 10-22 18
    13
    		 Кр. Советов 19 4 5 10 20-37 17
    14
    		 Оренбург 19 3 6 10 19-29 15
    15
    		 Пари НН 19 4 2 13 13-30 14
    16
    		 Сочи 19 2 3 14 18-44 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    7.03 16:45 Ростов – Балтика - : -
    7.03 19:00 Пари НН – Сочи - : -
    8.03 12:00 Оренбург – Зенит - : -
    8.03 14:30 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
    8.03 17:00 Рубин – Краснодар - : -
    8.03 19:30 ЦСКА – Динамо - : -
    9.03 16:30 Локомотив – Ахмат - : -
    9.03 19:00 Спартак – Акрон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 17 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 17 1 7
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости