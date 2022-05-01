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«Ахмат» — ЦСКА и «Ростов» — «Спартак»: один арбитр, разные ВАР, разные решения. Почему не назначен пенальти в Грозном?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Ахмат» — ЦСКА.
«Ахмат» — ЦСКА.
1/2

На 6-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда Яка Бийол коснулся ногой ноги соперника, и тот упал в штрафной площади армейцев. После продолжительной проверки этого единоборства видеоассистентами Анатолием Жабченко и Игорем Демешко решение судьи было подтверждено.

Схожее единоборство произошло на 72-й минуте матча 26-го тура «Ростов» — «Спартак». Тот же арбитр (Мешков) после вмешательства другого видеоассистента (Владислава Безбородова) посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.

«Ростов» — «Спартак»: пенальти после падения Полоза назначен ошибочно. ВАР не должен вмешиваться в таких ситуациях

Судья решил, что спартаковец сбил Дмитрия Полоза. Контакт ноги Кофрие с ногой ростовчанина на самом деле был. Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам.

Однако в итоге был назначен «телевизионный пенальти». «Спартак» не обратился в экспертно-судейскую комиссию и не обжаловал это решение. По моей информации, действия Мешкова и Безбородова их руководители признали правильными и дали им очередные назначения.

Так почему же не назначен пенальти в Грозном? Думаю, «Ахмату» и «Спартаку», а также их болельщикам было бы интересно узнать, почему приняты разные решения в схожих моментах.

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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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