«Ахмат» — ЦСКА и «Ростов» — «Спартак»: один арбитр, разные ВАР, разные решения. Почему не назначен пенальти в Грозном?

На 6-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда Яка Бийол коснулся ногой ноги соперника, и тот упал в штрафной площади армейцев. После продолжительной проверки этого единоборства видеоассистентами Анатолием Жабченко и Игорем Демешко решение судьи было подтверждено.

Схожее единоборство произошло на 72-й минуте матча 26-го тура «Ростов» — «Спартак». Тот же арбитр (Мешков) после вмешательства другого видеоассистента (Владислава Безбородова) посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.

«Ростов» — «Спартак»: пенальти после падения Полоза назначен ошибочно. ВАР не должен вмешиваться в таких ситуациях

Судья решил, что спартаковец сбил Дмитрия Полоза. Контакт ноги Кофрие с ногой ростовчанина на самом деле был. Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам.

Однако в итоге был назначен «телевизионный пенальти». «Спартак» не обратился в экспертно-судейскую комиссию и не обжаловал это решение. По моей информации, действия Мешкова и Безбородова их руководители признали правильными и дали им очередные назначения.

Так почему же не назначен пенальти в Грозном? Думаю, «Ахмату» и «Спартаку», а также их болельщикам было бы интересно узнать, почему приняты разные решения в схожих моментах.