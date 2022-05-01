Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:31

Газизов: «Если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет»

Газизов заявил, что в случае вылета «Уфу» ждет большая-большая перезагрузка
Мария Куцубеева
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Форвард &amp;quot;Уфы&amp;quot; Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) высказал свое мнение по поводу вылета команды в ФНЛ.

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.

— Я придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю.

— Надо увеличивать бюджет, чтобы вернуться?

— Да. И глава республики говорит об этом, и мы с ним на эту тему говорили. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в премьер-лиге.

— Менеджеры топ-клубов не понимают, что нужно командам из второй восьмерки?

— Я же был в топ-клубе. Я знаю, как там думают. Здесь все ясно. Я говорю о другом — мы небольшой клуб, хотя мы достигали результатов. Мы каждый год работаем, чтобы заработать деньги. Мы зарабатываем. У нас есть игроки, которыми очень хорошо интересуются.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинская теннисистка Костюк требует отстранения россиян, а ее хейтят
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Ахмат» — ЦСКА: гол Конате отменили после просмотра ВАР
«Ахмат» — ЦСКА: Уткин открыл счет после ошибки Акинфеева
Газизов: «Года через два-три в РПЛ будут новые звезды»
Газизов рассказал о возможности выкупа Урунова у «Спартака»
«Дефицита экипировки пока нет». Идову — о финансах «Химок»
Идову оценил перспективы Лантартова и Агаларова перейти в российский топ-клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Идову: «Во всех сезонах судейство одна из главных проблем»

«Ахмат» — ЦСКА и «Ростов» — «Спартак»: один арбитр, разные ВАР, разные решения. Почему не назначен пенальти в Грозном?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости