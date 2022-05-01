Идову оценил перспективы Лантартова и Агаларова перейти в российский топ-клуб

Защитник «Химок» Брайн Идову после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) рассказал, кто из игроков команд может перейти в какой-нибудь российский топ-клуб.

«Следующий сезон Лантратов готов к игре за топ-клуб.

Агаларов результативнее всех в этом году. Следующий сезон решит все. Он должен доказать, что этот сезон не просто так. Он молодец, старается, борется, забивает важные голы», — сказал Идову.

«Химки» продлили серию без поражений до семи матчей и с 29 очками в 27 встречах идут 11-ми в таблице РПЛ. Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте с 23 очками в 27 матчах.