«Ахмат» на своем поле победил «Арсенал» и прервал серию из трех поражений подряд

«Ахмат» победил тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Грозного переиграл соперника со счетом 2:0.

«Ахмат» забил по голу в каждом из таймов. В первой половине отличился защитник Андрей Семенов, во второй — нападающий Владимир Ильин.

«Ахмат» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 29 очков и занимает 11-е место. «Арсенал» идет на 14-й строчке (17 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

23-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)

Голы: Семенов, 33 (1:0). Ильин, 47 (2:0).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Пуцко, Быстров (Анхель, 53), Богосавац, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Адуев, 89), Швец (Янку, 53), Харин (Алмаси, 71), Исмаэл.

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Сокол (Горбатенко, 73), Рассказов, Ткачев, Костадинов, Пантелеев, Ломовицкий (Луценко, 46), Чаушич (К.Кангва, 73), Хлусевич (Коновалов, 40), Джорджевич (Э.Кангва, 59).

Предупреждения: Исмаэл, 22. Чаушич, 27. Швец, 28. Сокол, 32. Пантелеев, 35. Ильин, 41. К.Кангва, 90+1.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Шаламберидзе (Москва).

17 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».