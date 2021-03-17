Форвард «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Его удар отразил Игорь Акинфеев. Читатели «СЭ» отреагировали на это событие.

Владислав2: «Кто-то днем предсказывал пеналь армейцам. Угадал».

Polkovnik5: «Дзюбиньо, конечно, повеселил»

СТИЛЯГА1: «Еще один минус Семаку, просто за неумение контролировать Дзюбу».

горнолыжник из Горно-Алта: «Дзюба совсем разучился играть ногами»

sanya_gnus: «Акелла промахнулся, уже во второй раз. Акелла постарел совсем».

Hunter78: «Я рад, что не забил. Пора наконец-то ему заканчивать бить пенальти».

Beta Vulgaris: «Вот я за «Зенит», но в чем-то рад, что Дзюба не забил. Я считаю, такие пенальти ставить нельзя, и кто бы ни выиграл, вони было бы потом, что аж противно».

Kimi_: «Зюба транжирит пенали... Кэп сборной так и должен».