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Сегодня, 13:36

Агкацев не считает себя основным вратарем «Краснодара»

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением по поводу своей конкуренции с новичком команды Юрием Дюпиным.

36-летний экс-голкипер «Рубина» Дюпин присоединился к «горожанам» 1 июля, но пока не успел дебютировать в офифиальных матчах.

«Я буду играть и в чемпионате, и в Кубке? Как решит тренер, против ЦСКА решил поставить меня», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

22-летний Агкацев выходил в основном составе «Краснодара» во всех 4 матчах текущего сезона (в РПЛ и FONBET Кубке России). Ранее основным вратарем команды был перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Источник: РБ Спорт
Юрий Дюпин
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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