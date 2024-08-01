Агкацев не считает себя основным вратарем «Краснодара»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением по поводу своей конкуренции с новичком команды Юрием Дюпиным.
36-летний экс-голкипер «Рубина» Дюпин присоединился к «горожанам» 1 июля, но пока не успел дебютировать в офифиальных матчах.
«Я буду играть и в чемпионате, и в Кубке? Как решит тренер, против ЦСКА решил поставить меня», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».
22-летний Агкацев выходил в основном составе «Краснодара» во всех 4 матчах текущего сезона (в РПЛ и FONBET Кубке России). Ранее основным вратарем команды был перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
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|1
|0
|1
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|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
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|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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