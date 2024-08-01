Источник: «Зенит» предлагает 9 миллионов евро за Кордобу, «Краснодар» может отстранить игрока от основы

«Зенит» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы платить 31-летнему колумбийцу 4,5 миллиона евро в год. «Зенит» предлагает «Краснодару» 9 миллионов евро за футболиста. Сам Кордоба хочет сменить клуб, но президент «быков» Сергей Галицкий выступает против продажи.

Сообщается, что Галицкий пригрозил Кордобе отстранением от основной команды до конца сезона, если форвард продолжит форсировать потенциальный трансфер.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Он провел за команду 86 матчей, забил 45 голов и сделал 20 результативных передач.