«Пари НН» — «Акрон»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Акрона» на матч 12-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новогороде и начнется в 13.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Пигас, Смелов, Ивлев, Ермаков, Олусегун, Боселли, Лесовой.

«Акрон»: Гудиев, Пестряков, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Хосонов, Бистрович, Джаковац, Кузьмин, Дзюба, Севикян.