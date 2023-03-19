Агент Шпинев — об обратной замене Жемалетдинова: «Какая может быть обида? Из чего вы раздуваете?»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался об обратной замене футболиста в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«На мой взгляд, главный тренер все объяснил на пресс-конференции. Это командный вид спорта. Все для достижения результатов. У каждого есть личные амбиции, но интересы команды превыше всего. Есть эмоциональная составляющая. Рифата понять можно, но он нормально принял решение тренера, и вообще нет никаких проблем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он отметил, что у Жемалетдинова не осталось обиды из-за обратной замены.

«Какая может быть обида? Из чего вы раздуваете?», — добавил Шпинев.

Жемалетдинов вышел на замену на 46-й минуте встречи. На 84-й минуте главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заменил полузащитника на Михаила Щетинина.

Железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.