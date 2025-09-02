Агент Жемалетдинова сообщил о продвинутых переговорах с «Ахматом»

Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жемалетдинов продолжит карьеру в «Ахмате».

«Мы находимся в продвинутой стадии переговоров с «Ахматом» по Рифату Жемалетдинову. Думаю, что через несколько дней мы сможет рассказать более подробно об этом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт Жемалетдинова с ЦСКА закончился 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/25 полузащитник в 29 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Ранее футболист играл за «Локомотив» и «Рубин».