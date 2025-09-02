Источник: защитник ЦСКА Агапов может продолжить карьеру в «Акроне»

Защитник ЦСКА Илья Агапов может перейти в «Акрон», сообщает Legalbet.

По информации источника, в данный момент клубы ведут переговоры о переходе 24-летнего футболиста.

Агапов выступает за ЦСКА с 2023 года. Он провел за армейцев 33 матча, забил два мяча и сделал три результативные передачи. В текущем сезоне защитник ни разу не выходил на поле. Вторую половину сезона-2024/25 Агапов провел на правах аренды в «Пари НН».