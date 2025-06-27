Кузьмичев: «У Жемалетдинова нет предложений от клубов РПЛ. Думаем о Турции»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, в интервью «СЭ» рассказал, где его клиент может продолжить карьеру.
— Поговорим еще об одном вашем клиенте. ЦСКА не предложил новое соглашение Рифату Жемалетдинову.
— Это точно не стало для нас неожиданностью. Мы объективно оценивали ситуацию. Рифата приглашал в ЦСКА Марко Николич, который знал его по совместной работе в «Локо». Сейчас пришел новый тренер (Фабио Челестини. — Прим. «СЭ») со своими взглядами, возможно, со своими кандидатами на эту позицию.
— Но, согласитесь, минувший сезон в исполнении Жемалетдинова нельзя назвать выдающимся: 2+4 в 24 матчах в РПЛ.
— Конечно, невыдающийся сезон. Рифат перешел в ЦСКА, набрал форму и выглядел очень хорошо. Но потом, к сожалению, получил травму. И после возвращения в строй не убедил своей игрой руководство армейского клуба. Контракт ему не предложили.
— При этом в его активе всего один полный матч. Последствия тяжелой травмы по-прежнему дают о себе знать?
— Да, его возвращение в футбол после той травмы получилось не самым простым. Тем не менее Марко (Николич), зная игровые возможности Рифата, мог где-то немного потерпеть. Но для руководства клуба, нового главного тренера, видимо, это было уже неприемлемым. Значит, рассматривают на этой позиции других исполнителей.
— 20-летнего бразильца Матеуса Алвеса?
— Похоже, этот трансфер состоится. Но, думаю, решение по Рифату было принято и с учетом того, что бразильский новичок может в ЦСКА и не появиться.
— Вы говорили, что у Жемалетдинова есть варианты в Турции. А клубы РПЛ на вас не выходили?
— Нет. Пока ни одного предложения из России по нему нет. Никакой конкретики. В Турции есть клуб, который проявил интерес к полузащитнику. Мы сейчас с ним разговариваем. Какие-то детали появятся позже, — сказал Кузьмичев «СЭ».
28-летний футболист выступал за ЦСКА с лета 2024 года. До этого Жемалетдинов играл в «Локомотиве» и «Рубине».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1