27 июня, 10:45

Кузьмичев: «По Батракову не было конкретных предложений из Европы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил трансферную кампанию железнодорожников.

— Вопрос про «Локомотив». Как оцените трансферную кампанию железнодорожников, которые уже подписали Комличенко, Руденко, Бакаева и в ближайшее время должны закрыть вопрос по Вере?

— Все покажет предстоящий сезон. Пока эти приобретения говорят о том, что в клубе немного пересмотрели трансферную стратегию. Мы видим, что все четыре игрока — уже сложившиеся исполнители, взрослые. Похоже, руководство «Локо» посчитало, что у них слишком молодая команда, которой просто-напросто не хватило опыта для борьбы за более высокие места. Отсюда такие трансферные ходы.

— Батраков получил серьезного конкурента в лице Веры?

— Надо хорошо знать Алексея. Он точно не боится конкуренции. Вся его профессиональная карьера, пусть пока и недолгая, предполагала борьбу за место в составе. И он всегда выходил из этих дуэлей победителем. Что касается тактического рисунка «Локо», то, если помните, в ряде матчей Батракову приходилось опускаться ниже, в опорную зону. А на позиции «десятки» некому было его подменить. С лавки никто не усиливал игру. Так что тут я тоже понимаю решение клуба пригласить Веру.

— А были ли конкретные предложения по Батракову из Европы?

— Конкретное предложение — это когда в клуб приходит оффер. Так? Вот таких точно не было. Алексеем многие интересовались, в основном на меня выходили европейские посредники, которые говорили, что представляют тот или иной клуб. Но вот до конкретных предложений, которые «Локомотив» смог бы рассмотреть, дело не дошло, — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Георгий Джикия и&nbsp;Владимир Кузьмичев.«Георгий мог оказаться в «Локо», если бы клуб продал защитника-легионера». Почему Джикия поехал играть в Турцию
