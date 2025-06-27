Футбол
27 июня, 10:25

Полномочия Прядкина в УЕФА истекут в 2027 году

Павел Лопатко

Советник руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг Сергей Прядкин рассказал, что его полномочия будут действовать до 2027 года включительно.

«У меня контракт, да. Срок — до конца работы президента УЕФА. У меня был первый срок, это второй. Как только полномочия президента заканчиваются, так и у многих из нас заканчивается срок работы», — цитирует Прядкина ТАСС.

В апреле 2023 года Александера Чеферина переизбрали на четырехлетний срок. 63-летний Прядкин является советником с ноября 2021 года.

В 2001-2021 годах Прядкин работал в РПЛ, с 2007 года руководил организацией.

Источник: ТАСС
