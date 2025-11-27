Агент Бабича заявил о завершении работы с футболистом: «Его новый агент — Франсис Кахигао»

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович заявил «СЭ», что больше не представляет интересы футболиста.

— Правда ли, что у Станковича и Бабича был конфликт?

— Я больше не работаю с Бабичем, ничего о нем не знаю и даже не общаюсь... У него другой агент.

— Кто?

— Насколько я понял, его новый агент — Франсис Кахигао. Поэтому не спрашивайте меня про Бабича. Я ничего не знаю о нем.

Ранее Смолов в подкасте Smol FM заявил, что Станкович говорил игрокам «Спартака» об их несоответствии уровню клуба, а экс-футболист красно-белых Павел Яковлев добавил, что сербский специалист и защитник Срджан Бабич посылали друг друга.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 29-летний серб принял участие в 13 матчах красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

18 октября Бабич получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова». В конце октября футболист перенес операцию.