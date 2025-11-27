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27 ноября 2025, 15:00

Агент Бабича заявил о завершении работы с футболистом: «Его новый агент — Франсис Кахигао»

Микеле Антонов
Корреспондент
Мануэль Стоянович.
Фото из личного архива Мануэля Стояновича

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович заявил «СЭ», что больше не представляет интересы футболиста.

— Правда ли, что у Станковича и Бабича был конфликт?

— Я больше не работаю с Бабичем, ничего о нем не знаю и даже не общаюсь... У него другой агент.

— Кто?

— Насколько я понял, его новый агент — Франсис Кахигао. Поэтому не спрашивайте меня про Бабича. Я ничего не знаю о нем.

Ранее Смолов в подкасте Smol FM заявил, что Станкович говорил игрокам «Спартака» об их несоответствии уровню клуба, а экс-футболист красно-белых Павел Яковлев добавил, что сербский специалист и защитник Срджан Бабич посылали друг друга.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 29-летний серб принял участие в 13 матчах красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

18 октября Бабич получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова». В конце октября футболист перенес операцию.

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Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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