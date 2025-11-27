Источник: «Спартак» отказался возвращать Джикию

«Спартак» отказался от варианта с возвращением бывшего защитника команды Георгия Джикии, сообщает Metaratings.

По информации источника, посредники предложили красно-белым кандидатуру бывшего капитана команды, но клуб отказался от этой идеи. При этом сам футболист готов зимой вернуться в РПЛ.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год. Он провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

С лета 2025 года Джикия играет в турецком «Антальяспоре». В текущем сезоне на его счету 2 гола в 13 матчах во всех турнирах.