Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: «Клуб убедил Алдонина сделать информацию о болезни публичной»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал тяжелую болезнь бывшего полузащитника армейцев Евгения Алдонина.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.

«Женя — человек исключительной скромности, и он не хотел делать информацию о болезни публичной. Но клуб убедил его в обратном: мы считаем, что футбольная общественность должна быть в курсе ситуации и иметь возможность помочь ему в ответ на всё то, что он сделал для нас на поле. Рак поджелудочной — тяжелейшая болезнь. У Жени уже были операции, и они будут еще, как и курсы химиотерапии. Сбор средств действительно может помочь Жене и его семье», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Алдонин явлется двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, за который он играл с 2004 по 2013 год.

Помимо армейцев, на клубном уровне он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий».