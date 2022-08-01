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Агент защитника «Монтеррея» Монтеса: «Динамо» сделало официальное предложение»

Микеле Антонов
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Агент мексиканского защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса Анхель Родригес ответил на вопрос «СЭ» о наличии предложения от московского «Динамо» по покупке игрока.

«Сделало ли «Динамо» официальное предложение по покупке Сезара Монтеса? Да», — сказал Родригез «СЭ».

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную Монтес провел 23 матча.

31 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу Монтеса.

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.

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