«Спартак» поздравил Карпина с днем рождения

«Спартак» в Twitter поздравил с днем рождения главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Сегодня, 2 февраля, специалисту исполнилось 53 года.

«С днем рождения, Валерий Георгиевич! Сегодня бывшему полузащитнику и главному тренеру «Спартака», а ныне главному тренеру сборной России Валерию Карпину исполнилось 53 года! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и выхода на ЧМ», — говорится в сообщении.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год.