Агент Тюкавина сообщил об отсутствии предложений по игроку из Европы

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал «СЭ», есть ли у нападающего «Динамо» Константина Тюкавина предложения из Европы.

«Из Европы нет никаких предложений. Он отдыхает. Сейчас приедет, будет готовиться к сезону в «Динамо». У него действующий контракт. Он никуда не собирается уходить», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт 20-летнего форварда с «Динамо» истекает летом следующего года. В сезоне-2022/23 Тюкавин провел 38 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.