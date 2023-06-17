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Экс-арбитр ФИФА Лапочкин: «Офсайдные линии никак не облегчат работу судей, но уменьшат градус обсуждений»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин рассказал, как относится к технологии автоопределения положения «вне игры».

«Офсайдные линии никак не облегчат работу судей на поле, но уменьшат градус обсуждений нарушений. Все смогут наглядно увидеть нарушение или его отсутствие, судьям будет легче объяснить свое решение. Но из этого может появиться новая проблема — незначительные офсайды. Игрок может зайти буквально на какие-то миллиметры, но по правилам это будет офсайд. Если кто-то забьет красивый гол, но там будет минимальный офсайд, то гол, конечно, отменят. Есть ли доверие к китайской технологии? Сейчас в Китае качество в технике очень повысилось. Офсайдные линии не должны подвести, но все может быть», — цитирует Лапочкина Sport24.

Лапочкин начал судейскую карьеру в 1995 году. С 2011 по 2021 год он обслуживал матчи чемпионата России. Весной 2021-го стало известно, что УЕФА запретил Лапочкину заниматься судейской деятельностью в ближайшие несколько лет.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-17-lapochkin-ofsaydnyye-linii-nikak-ne-oblegchat-rabotu-sudey-no-umenshat-gradus-obsuzhdeniy
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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