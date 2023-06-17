Файзулин: «Не знаю, кто станет чемпионом в следующем сезоне РПЛ, но «Зениту» будет не так просто»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о дальнейшей мотивации сине-бело-голубых.

«Они должны понимать, что в клубе, который называется «Зенит», который тратит огромные деньги и строит большие планы по-другому быть не может. Мотивация одна — первое место. У всех простая мотивация — выйти в матче, который предстоит, и победить. Ты же не хочешь проигрывать, а хочешь выигрывать. Никому не хочется терпеть поражение, даже если ты очень часто побеждаешь», — цитирует Файзулина Metaratings.ru.

Также он отметил, что в следующем сезоне «Зениту» будет не так просто, как в предыдущем.

«Считаю, что такого отрыва, как в этом году, в следующем сезоне не будет точно. Не знаю, кто будет в итоге чемпионом, но думаю, что «Зениту» будет не так просто», — добавил экс-полузащитник.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Петербургская команда набрала 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58 очков). Третье место занял «Спартак» (54 очка).