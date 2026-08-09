Агент Тюкавина ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы посмотреть статистику»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о словах форварда «Ростова» Тимура Сулейманова.

Ранее Сулейманов заявил, что Тюкавин не похож на футболиста.

«Сколько людей — столько и мнений. Если он так считает, ради бога. Костя не доллар, чтобы всем нравится. Ничего страшного. Я бы тоже не сказал, что я в восторге от игры Сулейманова, но это же не значит, что я должен его оскорблять. Но на всякий случай посоветовал бы Сулейманову посмотреть статистику», — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Тюкавин провел 4 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Всего на его счету 61 гол и 35 результативных передач в 185 матчах за «Динамо».

26-летний Сулейманов не отметился результативными действиями в трех встречах этого сезона. В общей сложности он забил 46 мячей и сделал 15 голевых передач в 220 матчах за «Ростов», «Локомотив» и «Нижний Новгород».