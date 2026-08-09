Агент Тюкавина высказался об отсутствии голов у нападающего на старте сезона

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отсутствии голов у футболиста в первых матчах нового сезона.

«Спокойно отношусь. Уже была ситуация, когда он не забивал десять игр, но он играет на команду и проделывает работу. Уверен, что забьет и дальше пойдет. Не вижу никаких проблем», — сказал Сафонов «СЭ».

В четырех матчах сезона-2026/27 Тюкавин сделал 1 результативную передачу.