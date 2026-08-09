Форвард «Ростова» Сулейманов: «Мне не нравится Тюкавин. Он не похож на футболиста»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов рассказал, кого считает лучшим российским форвардом РПЛ и признался, что ему не нравится Константин Тюкавин из «Динамо».

— Начало сезона у Дмитрия Воробьева не так хорошо пошло, но он сейчас чуть освоится в новой команде, и у него попрет, — цитирует Сулейманова «РБ Спорт». — Для меня Воробьев — форвард номер один.

— А Тюкавин?

— Нет.

— Почему?

— Мне не нравится, я считаю, что он не похож на футболиста.

В этом сезоне 24-летний Тюкавин провел 4 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Всего на его счету 61 гол и 35 результативных передач в 185 матчах за «Динамо».

26-летний Сулейманов не отметился результативными действиями в трех встречах этого сезона. В общей сложности он забил 46 мячей и сделал 15 голевых передач в 220 матчах за «Ростов», «Локомотив» и «Нижний Новгород».