Агент Тюкавина ответил на вопрос о будущем нападающего в «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем форварда «Динамо» Константина Тюкавина в клубе.

«У Константина действующий контракт с «Динамо». Сейчас он уехал отдыхать, у него отпуск», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 34 матча за «Динамо», в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.