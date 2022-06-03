Агент Кутепова ведет переговоры с клубами из России и Турции

Дамиано Драго, агент бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал о будущем футболиста.

«Илья полностью здоров. Еще в начале мая он начал тренироваться без каких-либо ограничений и был готов к общей группе. Решение о допуске принимал медицинский штаб и главный тренер «Спартака».

Сразу после окончания сезона он поехал в Италию, в Болонью, где прошел обследование и сдал серию функциональных тестов. Результат — Кутепов на 100% здоров.

Сейчас Илья там же, в Болонье, в медицинском центре «Изокинетик». Тренируется под контролем доктора Джанни Нанни — с 1983 года он возглавляет медицинский штаб «Болоньи» и входит в медицинскую комиссию федерации футбола Италии. Никакого отпуска — он работает и готовится к новому сезону.

Сейчас у нас есть интерес от клубов России и Турции, мы ведем переговоры. Илья готов и заслуживает того, чтобы проявить себя на футбольном поле. Игровая практика — наш главный приоритет", — сказал Драго «Чемпионату».

Кутепов объявил, что покинет «Спартак» по окончании контракта, который действует до конца июня этого года. Защитник играл за красно-белых с 2012 года.