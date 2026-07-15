Агент Тюкавина опроверг информацию о договоренностях по контракту футболиста с «Зенитом»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию о возможных договоренностях футболиста с «Зенитом».

Ранее известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что нападающий «Динамо» был готов к переходу в «Зенит» летом и сторона футболиста согласовала контракт с питерским клубом.

«Какие у него могут быть договоренности с «Зенитом», если у него действующий контракт с «Динамо»? Нормальный человек не будет договариваться по условиям, если нет соглашения между клубами. Ребят, вы о чем вообще?» — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.