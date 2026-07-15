Лончар продлил контракт с «Акроном» до 2028 года

«Акрон» объявил, что достиг договоренностей о продолжении сотрудничества с полузащитником Стефаном Лончаром.

Новое соглашение 30-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитано до 2028 года.

«Счастлив, что продолжу играть в «Акроне» — еще два года. Мне нравится Тольятти, клуб и люди, которые в нем работают. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Буду делать все от себя зависящее, чтобы и дальше его оправдывать», — приводит пресс-служба «Акрона» слова Лончара.

Лончар перешел в «Акрон» в июне 2024 года — перед дебютом команды в РПЛ. За два сезона он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, отметившись 10 голами и 8 результативными передачами.