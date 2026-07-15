Талалаев: «По сегодняшним приобретениям должны быть скромны в постановке задач «Балтики» на сезон»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о цели команды на новый сезон чемпионата России.

— Как проходит подготовка к сезону у «Балтики»?

— Мы прошли два сбора. Ждем новичков. Сейчас поехали в Сочи. Только чемпионат покажет, в каком состоянии мы находимся. Ребята работают очень хорошо. Слава Богу, нет серьезных травм.

— Мы знаем, что вы максималист. Какие цели хотели бы достигнуть в этом сезоне?

— Пока по сегодняшним приобретениям мы должны быть скромны в постановке задач на сезон.

По итогам сезона-2025/26 «Балтика» заняла шестое место.