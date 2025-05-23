Агент Тикнизяна сообщил, что футболист не полетит с «Локомотивом» на матч против «Акрона»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию, что футболист пропустит матч 30-го тура РПЛ против «Акрона».

— Действительно ли Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на матч против «Акрона»?

— Да. Это решение игрока.

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) 26-летний футболист дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде. Тикнизян обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его летом.