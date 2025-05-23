Бабаев — об Акинфееве: «Надеюсь, Игорь еще как минимум сезон проведет с нами»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем вратаря Игоря Акинфеева в клубе.

«Надеюсь, Игорь еще как минимум сезон проведет с нами. А дальше все будет зависеть от его желания и состояния здоровья. Пока все в порядке. Мы видим, что он продолжает выручать и иногда творит чудеса в воротах», — сказал Бабаев «СЭ».

В этом сезоне РПЛ 39-летний Акинфеев провел 27 матчей, 11 из которых отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.