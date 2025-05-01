Агент Тикнизяна — о переговорах с «Локомотивом» по контракту: «Никаких проблем нет»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.
«В Ростове Наир вышел на тайм, в Кубке отыграл 90 минут. Он старается держать свой уровень, поддерживать свою планку. Он заведен? Любой амбициозный футболист хочет играть всегда. Если у человека есть амбиции, он хочет играть больше. Переговоры? Есть понимание, движемся, посмотрим. Никаких проблем нет», — сказал Клюев «СЭ».
В этом сезоне чемпионата России 25-летний Тикнизян провел на поле 1042 минуты в 23 матчах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. В Кубке России он провел 10 матчей и сделал 3 голевые передачи.
Новости