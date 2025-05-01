Агент Головина заявил о желании игрока вернуться в Россию в конце карьеры: «В «Спартак» он не пойдет»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» о попытках «Зенита» купить игрока.

«Саша дал интервью. Журналисты выдергивают из контекста то, что они хотят услышать. То, что не является правдой. Саша сказал, что в конце карьеры он хотел бы вернуться в Россию. В «Спартак» он не пойдет, но, может быть, это будет ЦСКА или «Зенит», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт россиянина с «Монако» действует до лета 2029 года. Головин играет за французский клуб с лета 2018-го, куда он перешел из ЦСКА.

В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.