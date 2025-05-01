Футбол
1 мая, 10:45

Сенников рассказал о сильных сторонах Смертина в футболе

Камила Абдурахманова
корреспондент

Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников считает, что бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин был очень работоспособным и полезным игроком.

«Прежде всего у Алексея выделил бы работоспособность, он проделывал большой объем работы. Такой игрок всегда был очень полезен. Больше он, наверное, отбирал мячи, был разрушителем, но и по возможности даже подключался и забивал голы. Я мало с ним играл в «Локомотиве», пришел, а он в тот год уезжал в «Бордо». Конечно, были в сборной. Безусловно, он отличался от других футболистов. Такая сибирская школа, можно сказать, самоучка, но с физическими данными и мастерством», — рассказал Сенников ТАСС.

1 мая Смертин отметил свое 50-летие.

За карьеру игрока Смертин выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинска-Кузнецкого, элистинский «Уралан», московские «Динамо» и «Локомотив», французский «Бордо», английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». В составе «Челси» он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги, с «Бордо» выиграл Кубок французской лиги, а с «Локомотивом» — Кубок России. В 2009 году Смертин объявил о завершении карьеры.

Источник: ТАСС
Алексей Смертин
Дмитрий Сенников
Футбол
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
