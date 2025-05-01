Сенников рассказал о сильных сторонах Смертина в футболе
Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников считает, что бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин был очень работоспособным и полезным игроком.
«Прежде всего у Алексея выделил бы работоспособность, он проделывал большой объем работы. Такой игрок всегда был очень полезен. Больше он, наверное, отбирал мячи, был разрушителем, но и по возможности даже подключался и забивал голы. Я мало с ним играл в «Локомотиве», пришел, а он в тот год уезжал в «Бордо». Конечно, были в сборной. Безусловно, он отличался от других футболистов. Такая сибирская школа, можно сказать, самоучка, но с физическими данными и мастерством», — рассказал Сенников ТАСС.
1 мая Смертин отметил свое 50-летие.
За карьеру игрока Смертин выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинска-Кузнецкого, элистинский «Уралан», московские «Динамо» и «Локомотив», французский «Бордо», английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». В составе «Челси» он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги, с «Бордо» выиграл Кубок французской лиги, а с «Локомотивом» — Кубок России. В 2009 году Смертин объявил о завершении карьеры.
