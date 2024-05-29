Агент Слишковича: «По ходу сезона были предложения по работе в России и за рубежом, но фокус был на «Спартаке»

Марьяна Кашчелан, агент боснийского тренера Владимира Слишковича, в комментарии для «СЭ» высказалась о будущем своего клиента.

В среду, 29 мая, «Спартак» объявил об уходе 41-летнего специалиста из команды.

«На данных момент других предложений нет. Он их даже не рассматривал. Даже сейчас он не ставит фокус на деньгах. Посмотрим, возможно, Владимир уйдет в отпуск. По ходу сезона к нему поступали предложения, но он них не хотел слушать. Предложения были из России и за рубежом. Но весь фокус был на «Спартаке». Все остальное его не интересовало. Верю, что все его поступки вознаградятся», — сказала Кашчелан «СЭ».

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

16 мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.