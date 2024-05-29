Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Заканчивать с футболом Артем точно не собирается. Уверен, что еще 1-2 сезона он точно способен играть на самом высоком уровне. Сейчас уровень мотивации запредельный. А все знают, что мотивированный Дзюба опасен вдвойне. Идет общение с несколькими клубами РПЛ, звонят и из-за границы. Но приоритет — Россия. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Гольдман «СЭ».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.