«Химки» подали апелляцию на решение комиссии РФС по лицензированию

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов сообщил, что клуб подал апелляцию на решение комиссии РФС, которая отказала красно-черным в выдаче лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Мы воспользовались своим законным правом обратиться в Апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки. Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты», — приводит пресс-служба «Химок» слова Брехова.

По информации Ивана Карпова, подмосковный клуб начал процесс погашения долгов. Чтобы получить лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне, «Химкам» до 1 июня нужно закрыть не менее 1,2 миллиарда рублей.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России с 29 очками и избежали попадания в зону стыковых матчей.