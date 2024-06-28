Агент Щетинина отреагировал на новость об интересе ЦСКА и «Локомотива» к игроку

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ЦСКА и «Локомотива» к футболисту.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram?канале сообщил, что 22?летний россиянин может продолжить карьеру в одном из этих московских клубов.

«Все вопросы к футбольному клубу «Ростов». Мне больше добавить нечего», — сказал Клюев «СЭ».

В июле 2021 года «Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита», а в июле 2022 года выкупил футболиста у клуба из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах за ростовчан во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года.