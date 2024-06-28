Агент Тикнизяна: «К Наиру интерес есть всегда»
Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.
«Можно ли говорить о том, что Наир останется в «Локомотиве» на следующий сезон? У Тикнизяна контракт с клубом до 2026 года. Остается ли к нему интерес от других команд? К Наиру интерес есть всегда», — сказал Клюев «СЭ».
Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В сезоне-2023/24 25-летний армянин провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.
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Ростов – ЦСКА
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Ахмат – Краснодар
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