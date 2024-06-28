Агент полузащитника «Истанбул Башакшехир» Карцева: «Мы не заинтересованы в переезде в Россию»

Дахан Дуду, агент полузащитника «Истанбул Башакшехир» Эдена Карцева в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в один из российских клубов.

Ранее издание sport5.co.il. сообщило, что турецкий клуб рассматривает возможность отдать 24-летнего израильтянина в аренду в одну из команд из России. Утверждается, что футболист не хочет выступать за «Истанбул Башакшехир» из-за военных действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

«Нет, мы не заинтересованы в переезде в Россию», — сказал Дуду «СЭ».

Карцев перешел в «Истанбул Башакшехир» в январе 2023 года. С января 2024 года он выступал за тель-авивский «Маккаби» на правах аренды.