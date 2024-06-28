Агент полузащитника «Истанбул Башакшехир» Карцева: «Мы не заинтересованы в переезде в Россию»
Дахан Дуду, агент полузащитника «Истанбул Башакшехир» Эдена Карцева в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в один из российских клубов.
Ранее издание sport5.co.il. сообщило, что турецкий клуб рассматривает возможность отдать 24-летнего израильтянина в аренду в одну из команд из России. Утверждается, что футболист не хочет выступать за «Истанбул Башакшехир» из-за военных действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
«Нет, мы не заинтересованы в переезде в Россию», — сказал Дуду «СЭ».
Карцев перешел в «Истанбул Башакшехир» в январе 2023 года. С января 2024 года он выступал за тель-авивский «Маккаби» на правах аренды.
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
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