Агент Сафонов: «Это выбор Фернандеса, если он считает, что ему будет комфортнее в «Зените» с бразильцами»
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями о возможном переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Фернандес — футболист хорошего уровня, это его выбор, у него есть агент. Насильно никто никого не держит, у него есть право выбора. Если ему платят больше зарплату, и он считает, что ему будет в «Зените» комфортнее с бразильцами, то это его выбор. До отъезда, Марио был номером один в России на своей позиции, как сейчас выступает, не знаю», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.
Также агент не считает, что поступок Фернандеса будет предательством по отношению к ЦСКА.
«Предательство ЦСКА? А есть такие игроки, которые всю жизнь играли в одном клубе, кроме Акинфеева? Титов, кроме «Спартака», поиграл в «Химках» и в Казахстане, таких игроков единицы. Футболист смотрит, где ему лучше», — добавил он.
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.
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11
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12
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14
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15
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