Мостовой порассуждал об уровне вратарей в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал об уровне вратарей в РПЛ.

«У голкиперов в чемпионате России довольно хороший уровень. Но есть и средние вратари. Впрочем, довольно интересно то, что 37-летний Акинфеев является лучшим вратарем в чемпионате и будет им являться еще и в следующем сезоне. Это очень любопытно. Проблема, что в нашем чемпионате часто голкипер переходит в новую команду, но через короткое время становится ненужным, а вратарям нужна стабильность. Регулярно такое было, к сожалению. Почему на этой позиции в РПЛ сейчас нет легионеров? Было бы непостижимо, если бы мы покупали бы еще и вратарей-иностранцев! Проблема в том, что у нас часто кричат, что нужны свои футболисты, но параллельно дают паспорта иностранцам, которые затем наших ребят и вытесняют с поля. Где логика? Давайте выращивать своих голкиперов! Но очень важно делать это правильно и спокойно, а то ведь у нас часто бывает — проведет парень несколько матчей на высоком уровне и его начинают откровенно перехваливать. Этого делать нельзя, всему свое время и место», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».