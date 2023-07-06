Мостовой порассуждал об уровне вратарей в РПЛ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал об уровне вратарей в РПЛ.
«У голкиперов в чемпионате России довольно хороший уровень. Но есть и средние вратари. Впрочем, довольно интересно то, что 37-летний Акинфеев является лучшим вратарем в чемпионате и будет им являться еще и в следующем сезоне. Это очень любопытно. Проблема, что в нашем чемпионате часто голкипер переходит в новую команду, но через короткое время становится ненужным, а вратарям нужна стабильность. Регулярно такое было, к сожалению. Почему на этой позиции в РПЛ сейчас нет легионеров? Было бы непостижимо, если бы мы покупали бы еще и вратарей-иностранцев! Проблема в том, что у нас часто кричат, что нужны свои футболисты, но параллельно дают паспорта иностранцам, которые затем наших ребят и вытесняют с поля. Где логика? Давайте выращивать своих голкиперов! Но очень важно делать это правильно и спокойно, а то ведь у нас часто бывает — проведет парень несколько матчей на высоком уровне и его начинают откровенно перехваливать. Этого делать нельзя, всему свое время и место», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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