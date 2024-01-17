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Агент Сафонов: «Зенит» мог найти компромисс, чтобы Круговой остаток сезона не бегал по кругу»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА по окончании контракта с «Зенитом».

«Круговой — игрок хороший. Если допустили продажу, значит, взвесили все за и против. Уверен, могли бы улучшать условия, но, видимо, не договорились по каким-то условиям, и парень решил перейти в ЦСКА», — приводит Metaratings.ru слова Сафонова.

Также он высказался о том, что остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2».

«Это реакция на то, что ЦСКА забирает его из «Зенита». Но это все равно ваш футболист до конца сезона, и, чтобы он не бегал по кругу, могли найти компромисс и что-то выручить за его продажу в ЦСКА уже сейчас. Это, наверное, был бы идеальный вариант, а так — все зависит от работы спортивных директоров клубов», — добавил агент.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-zenit-mog-naiti-kompromiss-chtoby-krugovoi-ostatok-sezona-ne-begal-po-krugu-324971/
Данил Круговой
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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