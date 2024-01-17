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Хомуха считает, что перевод Кругового в дубль «Зенита» неправилен с моральной точки зрения

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о трансфере защитника Данилы Кругового из петербургской команды в армейский клуб.

«Уже узнал о переходе Кругового в ЦСКА. Футболист хочет получать больше игровой практики и принял для себя такое решение», — приводит Metaratings.ru слова Хомухи.

Также он оценил поступок «Зенита», решившего отправить в дубль 25-летнего футболиста во второй половине сезона.

«Это профессиональные отношения. Круговой принадлежит «Зениту», и «Зенит» в праве решать. С моральной точки зрения — это неправильно, но все понимают, что есть буква закона, которой нужно следовать», — добавил специалист.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/khomukha-perevod-krugovogo-v-dubl-zenita-nepravilen-s-moralnoi-tochki-zreniya-324965/
Данил Круговой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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