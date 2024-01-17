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Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью, который последнее время идет вниз? Его во всех командах увольняют»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о предложении экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова нанять Жозе Моуринью в «Спартак».

«Шансы Моуринью приехать в РПЛ? Ну, зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью последнее время идет вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки. Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, Испании или Англии. Чтобы в каком-то из трех названных чемпионатов он взял условный «Брентфорд», «Сассуоло» или «Осасуну». Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или еще что-нибудь», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-zachem-spartaku-mourinyu-kotoryi-poslednee-vremya-idyot-vniz-324921/
Александр Мостовой
Владимир Быстров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Жозе Моуринью
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Локомотив

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