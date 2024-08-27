Агент Сафонов: «Игроки «Спартака» видят, что Станкович выкладывается, и отвечают ему»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«По сравнению с прошлым сезоном, впечатляет! Он сам уверен в себе и эту уверенность передает игрокам — это очень важно. Посмотрите, какая у него ротация, очень логичные замены. Игроки видят, что Станкович выкладывается, и тоже стараются, пытаются ответить ему», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством красно-белые провели восемь матчей, выиграв пять из них, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.